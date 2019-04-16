Süper Lig’de artık son 6 haftaya girilirken, bir yandan Avrupa heyecanı yaşanıyor diğer tarafta da gelecek yılın planlamaları yapılıyor. Takım bütçesini 15-16 milyon Euro seviyelerine kadar çeken Trabzonspor’da, 3 futbolcuyla kontrat görüşmeleri var.

Kiralık olarak Ekuban’ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacak Bordo-Mavililer, Ekuban’la uzun vadeli sözleşme imzalamayı hedefliyor. Rodallega ve Olcay Şahan’ın durumu ise Mayıs ayına kalmıştı. İki tecrübeli futbolcu da, ücretlerinde ciddi indirim yapmaları halinde kadroda tutulacak.

1+1 yıllık sözleşme

Yönetim, futbolcularla ilgili konuları şimdilik ikinci plana attı, çünkü ilk sırada Ünül Karaman var. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların yaşandığı sezonda takımı adım adım Avrupa’ya taşıyan, altyapıdan gençleri çıkartıp yeni bir iskelet kuran Karaman, yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.

Ünal hoca daha önce olduğu gibi yine ücret konuşmadan Trabzonspor ile el sıkışırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu sezon bitmeden 1+1 senelik anlaşmayı resmiyete dökmeyi ve Karaman’ı onore etmeyi düşünüyor.