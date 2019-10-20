İlk haftanın lideri Yeşilova

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Birinci Amatör Küme'de oynanan ilk hafta karşılaşmaları sonucu rakibini 8-0 yenen Yeşilova Belediyespor ilk haftayı lider kapattı.

Burdur Birinci Amatör Küme, 19 Ekim Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Ligin ilk haftasını Kışla Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yeşilova Belediyespor, Zafer Gençlikspor'u 8-0 yendi. Kışla Stadı'nda oynanan diğer karşılaşmada, Gölhisar Spor rakibi Burdur Esnaf Spor'u 6-1 mağlup etti. Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda, Hacılar Gençlikspor, Yeni Burdurspor'u 3-0, Burdur Belediyespor ise Tefenni Gücü'nü 3-2 yendi.

Filelerin 24 kez havalandığı ilk hafta sonunda Yeşilova Belediyespor'un ardından Gölhisar Spor ikinci, Hacılar Gençlikspor ise üçüncü sırada yer aldı.

FOTOĞRAFLI