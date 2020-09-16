İlk haftadan ‘Süper’ler

Süper Lig ’in yeni ekipleri Karagümrük, Hatay ve Erzurumspor, ilk haftada rakiplerini mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. 3 puanlı sistemde ilk kez ligin yeni takımları ilk hafta maçlarını kazanırken, özellikle Hatay, son şampiyon Başakşehir’i devirerek büyük alkış aldı. Karagümrük, Yeni Malatya’yı 3-0’lık net skorla geçerken, Dadaşlar ise geriden gelip Ankaragücü’nü mağlup etti.