İlk haftadan ‘Süper’ler
Süper Lig’in yeni ekipleri Karagümrük, Hatayspor ve Erzurumspor, ilk haftada rakiplerini mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. 3 puanlı sistemde ilk kez ligin yeni takımları ilk hafta maçlarını kazanırken, özellikle Hatayspor, son şampiyon Başakşehir’i devirerek büyük alkış aldı.
Süper Lig ’in yeni ekipleri Karagümrük, Hatay ve Erzurumspor, ilk haftada rakiplerini mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. 3 puanlı sistemde ilk kez ligin yeni takımları ilk hafta maçlarını kazanırken, özellikle Hatay, son şampiyon Başakşehir’i devirerek büyük alkış aldı. Karagümrük, Yeni Malatya’yı 3-0’lık net skorla geçerken, Dadaşlar ise geriden gelip Ankaragücü’nü mağlup etti.