İlk devrenin topa en çok sahip olan takımı: Samsunspor

Samsunspor, TFF 1. Lig’in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamladı. Bu sezon ligin en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olan Karadeniz ekibi ilk devrede oynadığı futbolla taraftarlarını memnun etmedi. Puansal olarak devreyi iyi bir noktada bitiren kırmızı-beyazlılar, birçok istatistikte ligin ilk sırasında yer aldı. Son zamanlarda gündemde olan topa sahip olma konusunda ligin ilk sırasında yer alan Samsunspor, ayrıca maç başına en çok şut çeken takım oldu.

Ligin en çok topa sahip olan takımı Samsunspor

Samsunspor bu sezon 17 maçta ortalama yüzde 55 topa sahip olma oranı ile bu alanda ligde en iyisi oldu. Kırmızı-beyazlıları sırasıyla İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü, Altay, Tuzlaspor, Bansırmaspor ve Akhisarspor takip etti. Lig lideri Giresunspor, maç başına topa sahip olma istatistiğinde 18 takımlı ligde 14. sırada yer alırken, maç başına yüzde 48 oranında topa sahip oldu.

En çok şut çeken takım Samsunspor

17 maçta 24 kez gol atma becerisi gösteren Samsunspor, maç başına şut ortalamasında da ligin ilk sırasında yer aldı. Kırmızı-beyazlılar maç başına 11,7 şut ortalaması ile ligin zirvesinde yer alırken, Samsunspor’u sırasıyla 10,9 şut ortalamasıyla Altay, 10,5 şut ortalamasıyla Adana Demirspor, 10,1 şut ortalamasıyla Giresunspor ve 10 şut ortalamasıyla Bandırmaspor takip etti.

Samsunspor ligin ilk devresindeki müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 33 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü. İç sahada oynadığı 9 karşılaşmanın 6’sını kazanan Samsunspor, diğer maçlardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. İçerideki 9 maçta 15 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde 8 gol gördü. Deplasmanda 8 maça çıkan Samsunspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 13 puan topladı. Dışarıdaki 8 maçta 9 gol atan kırmızı-beyazlılar kendi kalesinde ise 8 gol gördü.

Erdi Demür / SAMSUN (İHA)