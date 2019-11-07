Ilias Papatheodorou: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK’ya 68-50 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan AEK Başantrenörü Ilias Papatheodorou ise zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Tüm oyuncularını oynadıkları basketboldan dolayı kutlayan Papatheodorou, şöyle konuştu:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tarz atmosferlerde nasıl oynanacağını bilen bir ekibiz. Bu seviyelerde yer alan, basketbol kültürü olan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta çok iyi bir sonuç aldılar. Benim için önemli olan, her oyuncumdan katkı aldım. Farklı silahları olan bir takıma karşı oynadık. Yolumuza lig maçımızla devam edeceğiz."



