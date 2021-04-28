İlhan Parlak: Yeni bir sayfa açmamız gerekiyordu

İttifak Holding Kayserispor'un deneyimli golcüsü İlhan Parlak, Denizlispor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlhan Parlak, "Bizim için çok kritik bir karşılaşmaydı. Artık geçmişteki şeyleri bir kenara bırakıp yeni bir sayfa açmamız gerekiyordu. İyi bir futbol, iyi de bir mücadele ortaya koyarak kazandığımız için çok mutluyuz. Artık öyle bir odaklandık ki hedefimiz sadece ligde kalmak."

"Ben Kayseri'de Yahyalı'da doğdum büyüdüm. Benim en büyük hayalim küçükken Kayseri'ye gelip maç izlemekti. Benim en büyük hayalim Kayserispor'da oynamaktı. Benim için ayrı bir yeri var. Hep bunun hayalini kurmuştum. Benim için Kayserispor'un yeri her zaman ayrı." ifadelerini kullandı