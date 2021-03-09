Kayserispor'un Hatay deplasmanında elde ettiği 3-1'lik galibiyette, attığı gol ve performansı ile belirleyici olan İlhan Parlak, gerçek bir Messi hayranı olduğunu, özellikle Arjantinli süper yıldızın maçlarını izlemek için, sık sık İspanya'ya gittiğini söyledi.

DÜNYA TARİHİNİN EN İYİ FUTBOLCUSU

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan kaptan İlhan Parlak, "Ben gerçek bir Lionel Messi hayranıyım. Maçımın olmadığı günlere denk getirerek, İspanya'ya gidiyorum, Messi'yi izlemek için. Son dönemde çok gittim. 1 gün de olsa gidiyorum. Sürekli yolculuk yapmak pahasına maçlarına gidiyorum. Bana göre Dünya futbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Lionel Messi. İnanılmaz bir futbolcu. Saha içerisinde yaptıklarına inanımıyorum. O kadar zor şeyleri o kadar basit bird şekilde yapıyor ki, hayran kalmamak imkânsız. Böyle bir futbolcuyu canlı izleme fırsatını kaçıramam. Manchester City ile yapılan bir Şampiyonlar Ligi maçına gitmiştim, o maçtan müthiş etkilenmiştim. O zamandan bu yana fırsat buldukça Messi'nin maçlarını izlemeye gidiyorum. Messi saf ve doğal bir yetenek" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Galatasaray maçına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirtenh tecrübeli futbolcu, "Teknik ekibimiz Hatayspor'u çok iyi analiz ettik. Biz de bu doğrultuda stratejimizi çok iyi uyguladık, sonucu 3-1'lik galibiyet oldu. Galatasaray maçına moralli çıkacağız. Galatasaray şampiyonluğa oynuyor, Kayseri'ye kazanmak için gelecek; ama biz de kazanmak istiyoruz. Biz de tehkileli bölgenin dışına çıktık; ama kendimizi daha güvende hissetmek istiyoruz. O nedenle Galatasaray maçını kazanmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMASIZ DÜNYANIN EN İYİ GOLCÜLERİNDEN BİR TANESİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya da değinen İlhan Parlak, "Falcao ilgili söylenecek fazla bir söz yok. Dünya çapında bir golcü. Dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi... Tartışmasız" dedi.

SORUNLARIMIZLA KENDİ SORUNU GİBİ İLGİLENİYOR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kayserispor'un kadın başkanı Berna Gözbaşı'na da değinen İlhan, "Kayserispor olarak büyük bir aileyiz. Yuvayı dişi kuş yapar. Berna Gözbaşı öyle bir lider biçim için. Kimin ne sorunu varsa, kendi sorunu gibi birebir ilgileniyor. Herkese çok büyük saygı gösteriyor. Bunu gören oyuncular da daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Gerçekten maddi ve manevi olarak Kayserispor için büyük bir emek veriyor. Biz de kendisinin emeğini boşa çıkarmamak adına elimezden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.