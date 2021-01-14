PETRESCU, OYUNCULARA ÖZEL OLDUKLARINI HİSSETTİRDİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İlhan Parlak, "Bu boşlukta Uğur hoca ve diğer altyapı antrenörlerimiz tüm antrenmanları izlediler. Onların emeğine sağlık. Çok büyük yardımları oldu. Bu iki maçı kazandık. Yeni teknik direktörümüz Dan Petrescu, deneyimli bir teknik direktör. Beni etkileyen en önemli özelliği oyuncularla birebir, özel olarak ilgilenmesi... Oyunculara değerli olduklarını hissettiriyor" dedi.

KAYSERİ DE TEK MİSYONUM FUTBOL OYNAMAK DEĞİL. GENÇ OYUNCULARA ÖNCÜLÜK YAPACAĞIM. SEVILLA'YA GİTMEMEK BENİM İÇİN HATAYDI

Memleketi olan Kayseri'de futbol oynuyor olmasının en önemli nedeninin genç futbolculara öncülük etmek olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Süper Lig seviyesinde, Kayseri'den belki de en son çıkan oyuncu benim. Bunun üzerinde düşünüyorum, neden böyle oluyor diye... Halbuki burada çok yetenekli oyuncular var. Onlara destek olarak altyapıdan iyi oyunclar yetişmesi için çaba harcayacağım. Ankaragücü'nden sonra Kayseri'ye gelmemin en büyük sebebi bu. Genç kardeşlerimin en iyi yerlere gelmesi için bir misyon üstlendim. Sadece futbol oynamak için gelmedim Kayseri'ye, genç kardeşlerimi doğru yönlendirmek, Süper Lig'de kalıcı olmalarını sağlamak, daha iyi yerlere gelmeleri için çalışacağım. Bu genç futbolcularla ilgilenmezseniz kaybolma ihtimalleri çok yüksek. Emre, Nurettin, Doğan Kayserispor'da oynuyorlar. Daha fazla gelmesi lazım. Altyapıdan gelen oyuncuların çoğunlukta olduğu bir Kayserispor neden olmasın. Türk futbolunun geleceği bu oyuncuları kazanmaktan geçiyor. Bir oyuncuyu fiziksel olduğu kadar, mental olarak da hazırlamak gerekir. Yoksa kaybediyoruz.

Ben 17-18 yaşında dünyada gelecek vaadeden en iyi oyuncular arasındaydım. Genç milli takım Avrupa Şampiyonaları'nda gol kralı oldum. Sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum. Gittim, oynayamadım. İlgilenen yok. 20 yaşındasınız sonuç itibariyle. Gece hayatım yok, kötü alışkanlığım yok. Kendime dikkât ederim. Ama mental olarak yardımcı olan yoktu. Oynayamadığın zamanlar neden oynamadığını sana anlatan birisi anlatmalı. Ama bu yok. Sonra ne oluyor, Özer geliyor, 2 sene duruyor gidiyor, Alper geliyor, 2 sene sonra gidiyor, İlhan geliyor gidiyor. Hep mi oyuncular suçlu?.. Fenerbahçe'ye transfer olduğumda ben Sevilla da istiyordu. Neden Sevilla'ya gitmedim? Ben 20 yaşındaydım. 4 sene öncesinde Yahyalı ilçesinden çıkmışım, Anadolu Lisesi kazanarak Kayseri'ye gelmişim. Bu durumda doğru bakış geliştiremiyorsunuz. O dönem temsilcim Batur abiydi (Altıparmak), bugün bile konuşuruz beni kulağımdan tutup Sevilla'ya götürmeliydin diye. O dönem kendisi de yeni başlamıştı menajerliğe... Ben bunları yaşadığım için genç kardeşlerimle ilgili sorunları görüyorum. O nedenle bu fikri genç oyunculara aşılamaya çalışıyorum. Bu oyuncuları mental olarak hazırlamak lazım. Bizim bu insanları kazanmamız gerekir, değişik nedenlerle futboldan kopuyorlar. Kopmalarını engellememiz lazım. Benim misyonum bu" dedi.