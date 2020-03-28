İlhan Parlak: Ligin devam edeceğine ihtimal vermiyorum

MKE Ankaragücü'nün deneyimli oyuncusu İlhan Parlak, corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen ara hakkında beIN Sports kanalına bağlandı ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Psikolojik ve fiziksel olarak hazır olmak lazım"

İlhan Parlak, "Bize de antrenmanları yapmaya çalışıyoruz. Futbolcular olarak bireysel olarak çalışmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı önemli. Psikolojik ve fiziksel olarak hazır olmak lazım. Salgın başladıktan sonra hepimiz tedirgindi. Ankaragücü olarak idmanlara ara verdik. Son maçı da kazanmıştık ve iyi bir çıkışımız vardı" ifadelerini kullandı.

"Yabancı ve yerli oyuncular ile konuşuyoruz, kimse antrenman yapmak istemiyor"

İlhan Parlak son olarak, "Ligin devam edeceğine ben ihtimal vermiyorum. Yabancı ve yerli oyuncular ile konuşuyoruz, kimse antrenman yapmak istemiyor. Lig bittikten sonra 1 - 1,5 ay kamp dönemi geçiriyoruz hazırlanmak için. Önümüzdeki süreç nasıl olacak bilemiyoruz. Büyüklerimiz, karar mercileri tabii bunu düşünüyordur ama biz futbolcular olarak özellikle bu son 8 haftada dişe diş, kora kor mücadelenin olacağı dönemde ben liglerin oynanmasına ihtimal vermiyorum" ifadelerini kullandı.