Kayserispor'da başlayan upuzun kariyer yolculuğu sırasıyla, Fenerbahçe, Ankaraspor, Ankaragücü, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve bir kez daha Kayserispor... Tam 326 Süper Lig maçında 56 gol, 26 asistlik performans.. Bir dönemin en popüler genç futbolcusu olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve soy ismi gibi parlayan İlhan Parlak, Fanatik Gazetesi YouTube kanalından Yakup Çınar'a çok özel açıklamalarda bulundu!

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İşte İlhan Parlak'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"O an bende şalter attı!"

"Kariyerimin hem en iyi hem de en kötü günü o gündü"

"Fenerbahçe yerine Sevilla'yı tercih edebilirdim"

"Fenerbahçe'den çok şey öğrendim"

"Yanıma ilk Tümer Metin gelmişti"

"O maçtan önce hocanın yanına giderek 'Sen kimsinde beni oynatmıyorsun' dedim"