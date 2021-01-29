İlhan Parlak: Genç oyuncuların başarabileceğini onlara inandırmak gerekiyor!
Türk futbolunun istikrarlı golcülerinden İlhan Parlak Kayserispor alt yapısında yetişti. 2007 yılında bir çok teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sezon başında ise 14 yıl sonra futbola başladığı Kayserispor'a geri döndü. Şimdi çok daha farklı bir misyonu var. Hem takımı için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Hem de Kayserispor alt yapısından yetişen genç oyunculara gönüllü mentorlük ve abilik yapıyor. Deneyimli golcü Fenerbahçe dönemi, kariyerini, yaşadıklarını ve tecrübelerini Fanatik'e anlattı. İşte İlhan Parlak'ın yaptığı çok samimi açıklamalar...
Kayserispor'da başlayan upuzun kariyer yolculuğu sırasıyla, Fenerbahçe, Ankaraspor, Ankaragücü, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve bir kez daha Kayserispor... Tam 326 Süper Lig maçında 56 gol, 26 asistlik performans.. Bir dönemin en popüler genç futbolcusu olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve soy ismi gibi parlayan İlhan Parlak, Fanatik Gazetesi YouTube kanalından Yakup Çınar'a çok özel açıklamalarda bulundu!
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İşte İlhan Parlak'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:
"O an bende şalter attı!"
"Kariyerimin hem en iyi hem de en kötü günü o gündü"
"Fenerbahçe yerine Sevilla'yı tercih edebilirdim"
"Fenerbahçe'den çok şey öğrendim"
"Yanıma ilk Tümer Metin gelmişti"
"O maçtan önce hocanın yanına giderek 'Sen kimsinde beni oynatmıyorsun' dedim"