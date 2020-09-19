İlhan Parlak: Çok mutluyum

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile olan sözleşmesini feshederek memleketi Kayseri'ye dönen ve Hes Kablo Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme yapan İlhan Parlak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımıza ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İlhan Parlak, sosyal paylaşım sitesindeki profiline de yıllar önce Kayserispor'da oynadığı dönemlere ait bir fotoğraf yerleştirdi.

Kayserispor'un en büyük taraftar grubu olan Kapalı Kale de, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Kayseri vefayı unutmaz. Memleketine, yuvana, evine ait olduğun renklere hoş geldin. Kayseri'nin çocuğu İlhan Parlak" yazısı ile son transfer İlhan Parlak'ı selamladı.

İHA