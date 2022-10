Geçtiğimiz sezon Konyaspor'u Süper Lig'de 3. sıraya taşıyan ve bu sezonda da başarılı performansını sürdüren teknik direktör İlhan Palut, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Milli Takım'a hazır olduğu mesajını veren başarılı teknik adam birçok konu hakkında demeçler verirken, Süper Lig devinin tecrübeli teknik direktörüne övgüler yağdırdı. Aynı zamanda futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan'ın açıklamalarına cevap verdi.









İşte ilhan Palut'un açıklamalarından ön plana çıkanlar...

TRABZONSPOR MAÇI

"Geçen sezon o maçı oynadığımız haftalarda Trabzonspor ’u yakından takip eden tek takım bizdik. Oyuncularımızın üzerine ekstra bir baskı uygulamamıştık. "Oyunumuz ne ise, onu oynayalım" dedik, iyi hatırlıyorum. Maçın ilk 15 dakikası Trabzonspor çok iyi bir oyun sergiledi ama genelde başa baş bir oyun oldu. Bugün hâlâ o 2. gol gözümün önünden gitmez. Nwakaeme’nin bireysel güçlü kalışları, efektifliği ikinci golü yememize sebep olmuştu. Belki bu maçı geri çevirebilseydik, her şey daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum."

VADUZ'A ELENMEMİZDE ZEMİN ETKİLİ OLDU

"Vaduz maçında tabii ki zemin ve koşullar bizi etkiledi. Vaduz maçı eğer daha iyi şartlarda oynansaydı sonuç daha farklı olabilirdi. Evet, bu bir bahane değil, biz ne olursa olsun Vaduz’u geçmeliydik. İkisi de 5-6 farkla kazanabileceğimiz maçlardı ancak bazı faktörler bizim için sıkıntı oldu. Bugün Avrupa’daki grupları ve muhtemel rakiplerimizi gördüğümüzde "Bu gruplarda fark yaratabilirdik" diyorum. İnşallah bir daha nasip olur ve daha sağlam şekilde adım atarız."

MİLLİ TAKIM'A 'HAZIRIM' MESAJI

"Kendimi en zor görevlere bile hazır hissediyorum. Antrenörlük geçmişime bakıldığında yapılmamış bir görev olmadığını göreceksiniz. Her türlü alanda görev aldım. Şu an Konyaspor’dayım ve çok mutluyum. Çünkü her şey yolunda gidiyor. Gerek ekibimizle, gerek yönetimimizle, gerek şehirle uyumlu gidiyoruz. Burayı kesinlikle bir basamak olarak görmüyoruz, hiçbir takımı da göremeyiz. Şu an tek hedefimiz elimizdeki kadrodan en iyi verimi alarak başarı yakalamak. Şahsım adına da Türk Milli Takım dahil, en zor görevlere hazır olduğumu düşünüyorum."

"BU KONUDA MÜTEVAZI OLAMAYACAĞIM"

"Süper Lig’de yeni nesil teknik direktörlerin girişinin en net örneği İlhan Palut-Göztepe birlikteliğidir. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Bu durum, bahsi geçen "Yeni nesil çalıştırıcılık" önünü açtı diyebiliriz. Biz futbola teknik direktörlükle başlamadık. Fatih Terim'leri, Şenol Güneş'leri, Ersun Yanal'ları izleyerek yetiştik. "Onlar gitsin, biz gelelim" diye bir şey demiyoruz kesinlikle. Bizim hâlâ onları örnek aldığımız yerler olabiliyor. 10 sene sonra Allah nasip ederse, bizim yerimize de genç antrenörler gelecektir belki. Eğer yetenekleri varsa, bizler kadar beklemesinler, daha erken şans verilsin onlara."









EN BEĞENDİĞİ TEKNİK DİREKTÖR GUARDİOLA

Ülkemizdeki teknik direktörlerin çeşitli özellikleri var. Bizler de bu yönlerden etkilenebiliyoruz. Mesela Şenol Güneş, çalıştığı oyunculara değer katabilen bir teknik direktör. Fatih Terim, bir camiayı yönetebilecek karizmaya sahip bir teknik direktör. Dünya futboluna gelecek olursak, Pep Guardiola’nın özgüvenli futbolunu beğeniyorum. Ben böyle söyleyince takımıma Manchester City futbolu oynatmaya çalışıyorum gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok, ben maç maç, eğer benim kafamdaki sisteme benzeyen bir sistemde maç görürsem, oyuncularıma bunu örnek gösteriyorum. Ligimizde geriden oyun kurarak oynamanın en başarılı örneği bence Başakşehir ve Konyaspor.

TECRÜBELİ TEKNİK DİREKTÖRE ÖVGÜLER

"Jorge Jesus ne istediğini ve ne yaptığını son derece iyi biliyor. Son derece konsantre. Bu kadar başarı elde etmesine rağmen bir yenisi için sürekli azmediyor. Hem ligde hem de Avrupa’da iyi bir performansa sahip şu an. Bizimle oynadıkları maça gelirsek; biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ve Fenerbahçe ’ye pozisyon vermedik."

"ANTRENÖRLERİMİZ AVRUPA'DA GÖREV ALABİLİR"

"Evet, futbolcularımız Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyiyor. Teknik direktörlerimizin de benzer bir durum yaşayabilmesi için ligimizin kalitesinin çok daha artması lazım. Mesela şu an Makedonya Ligi’nin başarılı teknik direktörü bizim pek ilgimizi çekmiyor. Aynı şekilde Türkiye Ligi’nin de Avrupa’da yeniden değer kazanması gerekiyor. Bunun için de başarı şart diye düşünüyorum. Böylece Türk antrenörlerimiz de Avrupa’da görev alabilir. Kimin ilk gideceği önemli değil, Çağdaş Atan gitsin, İlhan Palut gitsin, Ömer Erdoğan gitsin… Birileri gitsin. Bu yolu açalım yeter ki."









"TOTEMİM YOK"

"Belirli bir totemim yok. Çünkü bir totem yapmaya başlarsam kendimi psikolojik anlamda olumsuz etkileyebilirim bir süre sonra. Zaten her totemin bir gün sonu geliyor. Onun yerine dua ediyorum, inşallah güzel bir maç çıkarırız diye."

"KEVİN DE BRUYNE İLE ÇALIŞMAK İSTERDİM"

"Eğer elimde bir imkân olsaydı Kevin de Bruyne ile çalışmak isterdim. Oyun aklı, çok yönlülüğü, oyun görüşü ve uygulama becerisi beni inanılmaz etkiliyor. Tabii bu mevkisel olarak değişir. Stoperde de Van Dijk ile hücumda da Mbappe ile çalışmak isterdim."

YABANCI KURALI HAKKINDA

"Şu an mevcut bir kural var ve biz buna konsantreyiz. Biz birçok maçta 4-5 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Ben 7+4’ten 8+3’e dönülmesine de olumlu bakıyorum. Neticede yabancısı da yerlisi de 25-26 oyuncunun hepsi aynı antrenmanı yapıyor, hepsinin gayesi ortak. Ben bu sınırlamaları doğru bulmuyorum. Çünkü oyuncu değişiklikleri konusunda bizi de zorluyor. İyi oynayan oyuncuları çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Yeri gelir 5 Türk oyuncuyla oynarım, yeri gelir 2 Türk oyuncuyla oynarım. Bu yüzden sınırlamalar olmamalı, esnek olunmalı diye düşünüyorum."

ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

"Biz Abdülkerim Bardakcı’dan inanılmaz derecede verim aldık. Evet, Türk Milli Takım’ı ve İstanbul takımlarını son derece hak etti. Abdülkerim, Galatasaray 'da olduğu için A Milli Takım'a daha fazla çağrılacaktır. Galatasaray’da bir geçiş dönemi yaşadığını görebiliyorum ki bu çok normal. Büyük bir camiadasın ve kendini kabul ettirmen gerekiyor. Bu da onda dönem dönem performans düşüklükleri ve gerginlikler yaşatabilir. Yine de Abdülkerim zamanla Galatasaray’ın değişmez isimlerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Milli Takım’da da öyle olacaktır."

"ARDA TURAN'A KATILMIYORUM"

"Geriden oyun kurma taktiğinin ligimizdeki en çarpıcı örneği bence Başakşehir ve Konyaspor. Ben bu taktiğin risklerine rağmen, çok tekrar ve antrenmanla başarılabileceğine inanıyorum. Arda Turan'ın yaptığı açıklamaya katılmıyorum. Türkiye şartlarına uygun değil diyemeyiz, fakat her takım da yapamayabilir."





