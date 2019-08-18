TFF 1'inci Lig ilk hafta mücadelesinde Hatayspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımların ritimlerini tam anlamıyla bulamaması nedeniyle sezon başı maçlarının zor olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk 20 dakikasında iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Palut, "Topa sahip olan ve golü arayan taraftık. Altınordu biraz daha bekleyerek oynadı. Bizde temponun düşmesi, Altınordu takımının bizi zor durumda bırakacak baskınlar yapmasına fırsat verdi. İlk yarının sonlarına doğru onlar oyuna hakimdi. İstediğimiz gibi oynayamadık, oyundan düştük açıkçası." diye konuştu.

Palut, maçın ikinci yarısının seyir zevki yüksek bir karşılaşma olduğunu dile getirdi.

Rakibe çok fazla pozisyon verdiklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"İlk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Güzel başlamak önemliydi. Bu galibiyetle de gerçekten daha birinci haftadan çalışmamız gereken bir sürü ayrıntı gördük. Bunları gidermeye çalışacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Altınordu takımına da çok büyük saygı duyuyorum. O saygıyı, belki de daha fazlasını hak edecek bir performans ortaya koydular. Onlara ve hocalarına geri kalan maçlarda başarılar diliyorum. Çok zor maçlar geçeceği ilk haftadan belli. Beklenmedik sonuçlar geldi bazı maçlardan. Lig puan anlamında 10 ya da 12 hafta geçtikten sonra şekillenmeye başlayacaktır. Kendi adımıza eksiklerimizi düzeltip, yukarılara doğru oynayan bir Hatayspor izlettirmek istiyoruz."