İlhan Palut: Umudumuzu ikinci maça taşıyacak bir skor elde ettik

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son 16 turunda Başakşehir takımın kompakt oyununa karşı biz de mücadele ederek karşılık verdik ve birlikte durduk. Dönem dönem iyi işler yaptık. Umutlarımızı 2'nci maça taşıyacak bir skor elde ettik. 2'nci maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Başakşehir ile iç sahada oynayacakları rövanş maçıyla ilgili de konuşan Palut, "Gençlerbirliği maçı son derece önemli. Karabükspor maçı öncesi burada 1-0'lık mağlubiyetle son 8 için umutlu bir skorla gittiğimiz için bu rotasyonu yarıda bırakabiliriz. 5-6 ilk 11 oyuncusunu rövanşta kullanabiliriz. Hatay şehrinin beklediği büyük takımı ağırlama pozisyonu var. Kendi seyircimiz karşısında ezilmek istemiyoruz sonuna kadar mücadele ederek maçı Antakya'da oynayacağız" dedi.