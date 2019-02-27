İlhan Palut: Tarih yazmak istedik ama olmadı

Hatayspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında karşı karşıya geldi. Hatayspor rakibini 4-2 yense de turu geçen taraf ilk maçı kazanan Galatasaray oldu. Maçın ardından Hatayspor teknik direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un yaptığı açıklamalar...

Galatasaray gibi bir takıma karşı 2-0'dan 4-2'ye getirmek kolay değil. Oyuncularımı kutluyorum. Gönül isterdiki buraya kadar getirdikten sonra tarih yazalım ama olmadı. Bu şehrin mutluluğu bizim için daha önemliydi.

Asıl hedefimiz olan lige döneceğiz. Elendik diye söylemiyorum, kupada ilerlerken de asıl hedefimiz ligdi. Bu maçın yansımalarından kurtulup lige konsantre olacağız.

Devre arasında oyuncularıma skoru unutup, mücadele etmelerini söyledim.

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