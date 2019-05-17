Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Deplasman ekibi, ligin son hafta maçında rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok ligi 34 puanla tamamlarken, Hatayspor ise 67 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, keyifli bir futbol ortaya koyduklarını vurguladı.

Yeni hedeflerinin play-off’tan Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirten Palut, "Ligi iyi bir şekilde bitirmek için geldik kendimize yakışır bir oyunla. Keyifli bir mücadele oldu. Genç oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Kazanmak her zaman güzel. Genç oyuncular için tecrübe oldu. Çarşamba günü play-off maçımız var yarın rakibimiz belli olacak. Çalışmalarımızı sürdürüp Süper Lig hedefimizi ilk 2’den olmadı şimdi play-off’ta yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.