İlhan Palut: Sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aldıkları 3 puanla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmayı garantilediklerini hatırlatan Palut, "Bizim için genel manada çok iyi geçen bir sezon vardı. Ama Hatayspor maçı öncesi hala bu kadar iyi geçirdiğimiz bir sezonda bile Avrupa'ya gitmeyi matematiksel olarak garantileyememiştik. 3'üncülüğü zaten istiyorduk. Tabii Fenerbahçe 2'ncilik yarışında avantajlı. Bunun için burada kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi başladığımız ve başından sonra hakim bir şekilde götürdüğümüz, tempolu, istekli oynadığımız ve bana göre kazanmamız gereken bir maçı güzel bir skorla kazandık. Giresun'dan gelen haberle de ligi şu an itibariyle 3'üncü bitirmeyi garantiledik. Bu da aynı zamanda da Avrupa'ya katılımında garanti olması anlamına geliyor. Bugün güzel bir gündü. Taraftarımızın bizi karşılaması, taraftarımızın maç içindeki bize olan desteği, oyuncularımızın coşkusu ve bugün sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdik" ifadelerini kullandı.

"SKUBİC, KALİTELİ BİR SPORCU"

Palut, 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen ve futbolu bırakma kararı alan Skubic ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Hem Avrupa'yı garantiledik hem de zaten biliyorsunuz Skubic özelinde bir şekilde buruk bir veda yakışmayacaktı. Oyuncu arkadaşları da buna izin vermediler ve maçı sonuna kadar kovaladılar. Takımımı hem bugünkü maç için hem de bütün sezon için canı gönülden tebrik ediyorum. Skubic'in uzun süredir Konyaspor'a çok büyük hizmetleri oldu. Çok kaliteli, disiplinli ve karakterli bir sporcu olmasının yanında çok kaliteli de bir aile babası. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ondan çok şey öğrenmişimdir. İnşallah bizim de ona katkılarımız olmuştur. İnşallah onun ve ailesi için her şey çok güzel olur. Her şey tahmin ettiği, planladığı gibi olur. Şu an da Konyaspor'un teknik direktörü olarak bu camia için göstermiş olduğu hizmetlerden, fedakarlıklardan dolayı sizin huzurunuzda da ona teşekkür etmek istiyorum."

"BİR YERLERE GELMEK İÇİN HERHANGİ BİR CAMİAYI BASAMAK OLARAK KULLANMADIM"

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili gelen bir soruya da cevap veren Palut, "Samimi olmam gerekirse, gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiğimizin farkındaydım. Bu takımla, evet bilmiyorum şampiyonluk olur muydu? Gerçekten Trabzonspor 'u buradan tebrik etmek istiyorum. Çok o potaya giremedik açıkçası. Ona izin vermediler. Biz de tabii ki hatalar yaptık. Ama 2'nci olabilir miydik, evet, olabilirdik. Bizim hatalarımız, Fenerbahçe'nin yükselen form grafiği. Şimdi kendi adıma böyle bir sezonu, eli boş bir şekilde bitirmenin korkusunu ve gerginliğini yaşamadım desem, yalan söylemiş olurum. Çünkü insan, zaten çok emek vermediğiniz bir şeyi kaybetmekten korkmazsınız. Zaten sizin için çok önemli değil. Yeniden başlarsınız; ama bu öyle bir yoldu ki, Konyaspor'a geldiğim günden beri devam eden ve benim için çok değerliydi. Daha iyisini de yapabileceğimizi parantez içerisinde bir kenara bırakarak, beni ziyadesiyle mutlu etti. Kendi adıma İlhan Palut olarak hiç düşünmedim. Hep takım olarak düşündüm. Hep Konyaspor camiası olarak düşündüm; ama ben bir yerlere gelmek için herhangi bir camiayı basamak olarak kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu an da sadece Konyaspor'un başarısına konsantre olmuş durumdayım. Ama her şeyi, ekibimizle berabere güzel yaptık. Gün gelir bu başarı, başka şekillerde takdire layık görülürse, tabii ki biz de kendimiz için, ailemiz için ne gerekiyorsa, onu yaparız. Şöyle bir telaşımı yok; Başarılı oldum da bunu kullanayım da bunu işte bir kariyere çevireyim ya da bir maddiyata çevireyim. En ufak böyle bir telaşım, kuşkum yok. Sadece çok çalışmaya devam etmek istiyorum. Çok çalışmak istiyorum. Olduğum camiayı, aldığım yerden daha yukarılarda bırakmak istiyorum. Ondan sonra nasip bakalım, neler göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim. En yüksek yer neresiyse, orası için de kendime güveniyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)