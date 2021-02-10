İlhan Palut resmen Konyaspor’da

Beşiktaş yenilgisinin ardından İsmail Kartal’ın sözleşmesini fesheden Yeşil-Beyazlılar’ın doğrudan genç teknik adamla temasa geçtiği ifade edildi. Daha önce Yeni Malatyaspor’dan da teklif alan Palut’un Konyaspor’un kendisine sunduğu projeden etkilenerek ‘tamam’ dediği bildirildi. İç Anadolu ekibi, Hatayspor ve Göztepe deneyimleri yaşayan Palut’la gelecek sezonun sonuna kadar sürecek bir kontrat yaptı. Palut imza töreninde, “Büyük bir camiaya geldim. Tek hedefim ekibimle beraber bu kulübü layık olduğu en iyi yerlere getirmek olacak” açıklamasında bulundu.



