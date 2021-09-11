İlhan Palut: Önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor , sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, milli maç arasından sonra Altay maçı için iyi hazırlandıklarını belirtti. Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Palut, '' Takım olarak oyuna iyi başladık. İlk 20 dakika 2-0'lık skora ulaştık. Ondan sonra oyun hakimiyetimiz devam etti. 30'uncu dakikaya kadar. 30 ila 45 arası bizim için sıkıntılı süreçti. İkinci yarıda kontrol altımızda geçti. Çok geniş alanlar yakaladık. Skoru artırabilirdik. Bizim için önemli olan bir galibiyeti almış olduk. Oyuncular genel manada çok iyi mücadele etti ve dönem dönem iyi de oynadılar. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

Konyaspor'un hedefinin sorulması üzerine Palut, ''Konyaspor camiasının beklentilerinin yüksek olması kadar doğal bir şey değil. Ama çok uzağı düşünmek bize bir şey kazandırmaz. Onun için şu anda tek hazırlığımız Giresun maçıyla alakalı olacak. Ligi nerede bitirmek istiyoruz? Ligi her maça ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak en yüksekte bitirmek istiyoruz. Güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Ama bugünden oyuncularım üzerinden bir sıralama ve hedef baskısı oluşturmak istemiyorum" diye konuştu.