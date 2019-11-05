Göztepe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İlhan Palut, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına ilk açıklamasını da yapan Teknik Direktör İlhan Palut, "Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek benim için mutluluk verici. Şimdi ilk iş Göztepe takımın bir futbol felsefesi kazandırmak. Hedefimiz kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif, coşkulu, kendi taraftar ve camiamızın beklentilerini karşılayan bir Göztepe takımı. Biz bunu çok çalışarak ve bütün mesaimizi harcayarak yapacağız. Şunu söylemeliyim; İlhan Palut ve ekibinin başarısızlığa tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız. Göztepe camiasının ve taraftarının da en az bizim kadar başarısızlığa tahammülü yok. Nerede olduğumuzun bilincindeyiz, kendimize güveniyoruz. Göztepe takımını kendi potansiyeli içerisinde gelebileceği en üst noktaya getirmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"İstiktar sağlama hedefimiz var"

Göztepe’nin ligdeki konumunu değerlendiren Palut, "Trabzonspor galibiyetiyle nefes almış bir takım var. Bizim sağlayacağımız şey, arada bir kazanılan güzel galibiyetler yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var. Rakiplere önlem alacağız ama kendi oyununu rakibine kabul ettiren, ’Göztepe’ye nasıl önlem alırız?’ diye düşünülen bir takım hedefleyeceğiz. Oyun sistemimiz oturduğu zaman ve sonuçlar da geldiği zaman zaten herkesin mutlu olacağı bir sıralamada olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kendimi hazır hissediyorum"

Göztepe’nin Süper Lig’de çalıştıracağı ilk takım olmasına değinen Palut, sezon başındaki teklifleri doğru yer ve doğru zaman olmadığını düşündüğü için kabul etmediğini söyledi. Palut, "Kendimi hazır hissediyorum. Futbol odaklı düşünüyorum, Süper Lig maçlarını da derinlemesine izliyorum. Kendi takımımı da tanıyorum ve bugüne kadar getirdiğim futbol felsefesini Göztepe’ye kazandırdığım zaman Süper Lig’de ayaklarımızın yere ne kadar sağlam basacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

Palut heyecanlı ve umutlu

Genç teknik direktörlerin tecrübe kazanmak için fırsat beklediğini, Göztepe’nin bu fırsatları vermekten çekinmediğini söyleyen Palut, şöyle konuştu:

"Ben de hak ettiğimi düşündüğüm bu güvene layık olmaya çalışacağım. Hedefim eğer ki böyle teknik direktörleri göreve getirme noktasında düşünene ama karar veremeyen camialar var ise bunun için de onlara bir referans olacağım."

İnşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin heyecan verici bir stadyum olacağını ifade Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de güzel bir süreçten sonra oraya inşallah başarılı bir şekilde gidebilecek Göztepe takımında teknik direktör olarak o stada çıkmanın heyecanını taşıyacağım."

İlhan Palut’un teknik ekibinde pro lisans sahibi Ersan Parlatan’ın dışında Osman Demir, Bekir Arpacı, Erkan Akkoç, Çağatay Turan, Suat Arıcan, Birtan Güner bulunuyor.

İHA