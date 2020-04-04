İlhan Palut: Hepimiz alışkanlıklarımızdan fedekarlık yapacak

Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Günce futbola dair planları olan genç teknik adamlar olduğunu vurgulayan Palut, "Tecrübeli hocalarımız var. Onlar da buraya gelmek için çok çabalamış insanlar. Onlara saygı duyuyoruz. Futbola kafa yoran, güncel futbola dair planları olan genç hocalar var. Ben de bunlardan birisiyim. Bu şekilde donanımları olan hocaları Süper Lig'de görmek hem bizlerin, hem de izleyenlerin hoşuna gidiyor. Dönem dönem yüzde 70'lere çıktığımız oldu. Özellikle Konya maçıyla beraber. İstediğim Göztepe'ye dair mesajları aldım. Erteleme maçıyla beraber tekrar bir ivme yakalayacakken salgından dolayı tatil geldi" dedi.

"Antrenman programı yaptık"

Antrenman programları hakkında bilgi veren genç çalıştırıcı, "Bütün takımlar gibi bu süreç başladığı anda biz de oyunculara antrenman programı verdik. Oyuncunun evdeki çalışmasıyla form durumunu korumak imkansız. Biz sadece futbolcunun kaybını yavaşlatmaktı. Onların takibini atletik performans hocalarıyla beraber yaptık. Günümüz futbolcular ne yapması gerektiğini bilen oyuncular. Yaptırabileceğim, geliştirebileceğim antrenmanları düşünüyorum. Önceki maçları izleme fırsatı bulduk. Eksiklerimizi görme imkanı bulduk. Transferde hem süreç olarak hem de bugüne kadar karşılaşmadığımız ekonomik gerçeklerle karşılaşacağız. Bugüne kadar scout ekibimizin belirlediği oyuncular zerinde yoğunlaşacağız. Oyuncu izleme çalışmalarını bu arada yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut'un diğer açıklamaları şu şekilde:

''Öze dönüş kaçınılmaz olacak.Bu avantaj olabilir. İş çığırından çıkmıştı. Bu transferlere bir kota getirilmesi gerekiyordu. Bu hiç istemediğimiz bu durum nedeniyle oldu. Belki daha mütevazi bütçelerle, sistemin gücüne inanan, oyuncu piyasa değerleriyle değil de sahadaki sistemle oynayan teknik direktörlerin yarışı haline gelecek. Bu noktada biz teknik direktörlerin yükü arttı. Ben de Göztepe için bunu yapmaya hazırım. Bu daha fazla mesai demek, bu daha fazla çalışmak demek, ama elimizden geleni Göztepe için vereceğiz.''

"Hepimiz alışkanlıklarımızdan fedekarlık yapacak"

''Ertelemeler hep aşama aşama oldu. Eğer 10 günlük bir ara olsaydı, belki 3 antrenman haftası, 1 müsabaka haftasıyla beraber biz bu işi dengeleyebilirdik. Ama şimdi süreç çok uzadı. Bizim öngörümüz, haziran başını da federasyon, UEFA, FİFA işaret etti bize 5 haftalık hazırlanma süreci ve 1 haftalık müsabaka haftasıyla 6 haftalık bir süreç yeniden önümüze çıkıyor. Hepimiz alışkanlıklarımızdan fedekarlık yapacak. Önümüze konulan takvim neyi gerektiriyorsa kendimizi en iyi şekilde adapte edeceğiz.''



