İlhan Palut: Güzel bir zafer

Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, “Güzel bir galibiyet aldık. Camiamızın aylardır hatta yıllardır heyecanla beklediği bir karşılaşmaydı. Yeni stadımızdaki ilk maçımızı Beşiktaş gibi önemli bir rakiple oynadık. Stadımızdaki ilk maçtı, ekstra heyecana neden olacak faktörlerden arındırarak takımımızı saha içindeki futbola yöneltmeye çalıştık. Dönem dönem pas oyununda kendi standartımızın üstünde hatalar yaptık bunun nedenini yeni sahaya adaptasyona bağlıyorum” diye konuştu.