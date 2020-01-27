İlhan Palut: Güzel bir zafer

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni statlarında güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

27 Ocak 2020, Pazartesi 03:18 Son Güncelleme:
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İlhan Palut: Güzel bir zafer

Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, “Güzel bir galibiyet aldık. Camiamızın aylardır hatta yıllardır heyecanla beklediği bir karşılaşmaydı. Yeni stadımızdaki ilk maçımızı Beşiktaş gibi önemli bir rakiple oynadık. Stadımızdaki ilk maçtı, ekstra heyecana neden olacak faktörlerden arındırarak takımımızı saha içindeki futbola yöneltmeye çalıştık. Dönem dönem pas oyununda kendi standartımızın üstünde hatalar yaptık bunun nedenini yeni sahaya adaptasyona bağlıyorum” diye konuştu. 

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