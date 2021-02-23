Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Palut, "Göztepe'ye gitmeden önce Süper Lig'de çalışmamıştım. Futbolculuk kariyerimde milli takımlarda oynamadığın için çok gözönünde değildim. Hatayspor'la bir adım attık, insanlar yavaş yavaş kapı aralamaya başladı. Artık tecrübeli teknik direktör arayışından, teknik direktörün gösterdiği performansa doğru bakmaya başladılar. Bu anlamda öncü bir rol oynadığım kanaatindeyim. Bu da benim için bir şans... Umarım genç antrenörler daha çok şans bulur" şeklinde konuştu.

GUARDIOLA'NIN GEÇİŞ OYUNU, KLOOP'UN AGRASİF HÜCUMU...

Genç teknik direktör, "Pep Guardiola, birinci bölgeden üçüncü bölgeye giden pas oyununu uygulayan en iyi teknik direktör. Guardiola'nın sistemini uygulamayı çok istiyorum. Kloop'un agresif hücum planını takıma kazandırmak istiyoruz. Tabii ki bunu sahaya uygulayabilecek oyuncu tiplerinin olması gerekir. Amacım Guardila'nın geçiş oyunu, Klopp'un agrasif hücum. Önde baskı ve pas oyunu benim temel fubol felsefem; amacım bunu uygulamak" dedi.

İlhan Palut, Şampiyonlar Ligi kupası için PSG'yi favori gördüğünü söyledi.