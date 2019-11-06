İlhan Palut: Göztepe en doğru yer

Göztepe’nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti. Adnan Süvari Tesisleri’nde ilk antrenmanına çıkan Palut, idmandan önce futbolcularına bir konuşma yaptı. Palut, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarı için kendisini hazır hissettiğini söyledi ve ekledi:

“Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek, benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Her hoca oynatacağı sistemi cümlelerle anlatabilir ama biz çok çalışarak bunu sağlayacağız. İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız.”