İlhan Palut, gönderilmesi beklenen oyunculara bir şans daha verecek

Genç teknik adam oynanacak 8 haftada takımda kalıp kalmayacakları belirsizliğini koruyan Jerome, Reis, Borges, Deniz, Leo, Mossoro, Atınç ve Poko'nun göstereceği performansa göre raporunu yönetime iletecek. Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik olarak geriye giden sarı-kırmızılılarda kadroyu dağıtmak istemeyen kurmaylar, mevcut oyuncuları yeniden derlendirecek.

Dış transfer stratejisini 8 maça göre belirleyecek teknik ekip genç futbolcular Yalçın, Hüseyin, Ege, Göktuğ ve Atakan'ı da gelecek sezona hazırlayacak. Mevcut kadrosundan oldukça memnun olan İlhan Palut, sözleşmeleri bitecek Soner, Serdar, Napoleoni, Beto, Castro, Berkan ve Titi'nin ise kesinlikle takımda kalmasını isteyecek. Transferin gözde oyuncuları olan Alpaslan ve Halil’in ise satılıp satılmayacağı da yönetimin çıkaracağı maddi bilançoya göre netleşecek. (DHA)