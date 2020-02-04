İlhan Palut: Eksiklerimizi giderme adına çalışacağız

Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ikinci yarısına iyi başladıkları ligde galibiyet serilerini Denizli’de de sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Yukatel Denizlispor maçında ilk 15 dakika çok etkili oynadıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Palut, "Skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor’a teslim ettik. İkinci yarı topa daha çok sahip olmaya başladık ve oyunu dengeledik. Denizlispor’un son dakikalarda tüm riskleri alarak yüklendiği anlarda bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef golü kalemizde gördük ve beraberliğe razı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, daha iyi oynamaları ve daha iyi savunma yapmaları gerektiğini belirterek, "Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler 5. golüne imza attı

Dün takımının tek golünü atan Serdar Gürler, bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımdaki en golcü isim konumuna yükselen Serdar Gürler, sarı-kırmızılı ekibin son 11 golünün 4’ünü atarken, 3’ünün de asistini yaptı.

Öte yandan dünkü maçta bu sezonki 4. sarı kartını gören kaleci Beto, cezası nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günkü Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.