İlhan Palut: Çok değerli bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 39. haftasında Fatih Karagümrük’ü sahasında 5-1 yenen İttifak Holding Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut, ligin kalan maçlarında da kendilerine yakışan sonuçlar almaya çalışacaklarını bildirdi. Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, güzel oyunun karşılığında değerli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Kimi zaman sahada iyi mücadelelerimizi sonuca yansıtamıyorduk bazen de istediğimiz oyunu oynayamıyorduk. Sonuç olarak öyle bir noktaya geldik ki, sahamızda bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü ligin boyu kısaldı. Futbolcularım, Galatasaray maçından hemen sonra bu maçın konsantrasyonuna başladılar. Maç öncesi bütün hazırlıklarımız kazanmaya yönelikti. Herkes hazırdı ve sadece sahada uygulaması kalmıştı. Futbolcularımız 90 dakika boyunca çok güzel mücadele örneği gösterdiler. Özellikle ikinci yarı pozitif futbol anlamında sahada çok iyi bir Konyaspor vardı. Sonuçtan da belli olacağı üzere değerli bir galibiyet aldık. Ligin kalan maçlarında da Konyaspor’a yakışan skorları sahada almaya çalışacağız."

Palut, futbolcuları sahadaki oyun ve mücadelelerinden dolayı kutladığını sözlerine ekledi.