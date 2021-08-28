İlhan Palut: Aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı basın toplantısında Adana Demirspor’dan alınan 1 puanın kazanç olarak gördüğünü söyledi.

Maç sonu basın toplantısında basın mensuplarına açıklama yapıp, soruları yanıtlayan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Ligin 3'üncü maçında iyi bir başlangıç yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Adana Demirspor’un da reaksiyon içerisinde olacağı aklımızdaydı. Adana Demirspor maça çok istekli başladı. 23'üncü dakikaya kadar Adana Demirspor maçta tek hakimdi. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Değişikliklerden sonra rakip kalede daha çok bulunan bir Konyaspor vardı. Golden sonra takımımız çok iyi reaksiyon verdi ve 1-1’i yakaladık. Çok iyi bir günümüzde olduğumuzu söyleyemem. Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor’dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum” dedi.