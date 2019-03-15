Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un yeni teknik direktörü İlhan Özer, "Umarım çıktığım ilk maçta puan ya da puanlar alırız." dedi. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına bugün geçtiğini ve tek idmanla maça çıkacağını söyledi.

Tek avantajının oyuncuları yakından tanıması olduğunu belirten Özer, "Biliyorsunuz takım zor bir süreçten geçiyor. Maçlara altyapı oyuncularıyla çıkıyoruz. Bunları bilerek geldim buraya. Benim bu takıma gönül borcum var. Her zaman üzerime ne görev düşüyorsa yaparım. Bizi davet ettiler geldik. Bir antrenmanla İzmir’e gidiyorum. Umarım çıktığım ilk maçta puan ya da puanlar alırız. Buna takım olarak çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Altay maçı hazırlıkları

Ligin 26. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu’nda teknik direktör Özer yönetimindeki 2 saatlik antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından teknik çalışma ve yarı sahada maç yaptı.

Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut ile Ali Kemal Yılmaz idmana katılmadı. İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri’ne geçen kafile, buradan, sakat olan Yusuf Akbulut ve Ali Kemal Yılmaz ile kart cezalıları Can Sıkılmaz ve Arif Bostancı’dan yoksun, kara yoluyla İzmir’e hareket etti.

Pazar günü İzmir Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek.