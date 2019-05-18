Play-Off’u yakından ilgilendiren bir maça ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Özer, “Daha önce burada Giresunspor ile golsüz berabere kalmıştık. Aynı bilinçle gücümüzün yettiği kadar belki Gaziantepspor’ı devre dışı bırakabilirdik. Geriye düştükten sonra penaltı ile eşitliği sağladık ama oyuncularımızın bireysel ve paylaşım hatalarından dolayı goller yedik. Sonuçta 6-1 mağlup olduk” dedi.

İHA