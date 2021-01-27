Aslen Kırım Tatarı olan İlhan Mansız 10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya'nın Kempten şehrinde dünyaya gelmiş Türk futbolcu ve aktördür. İlhan Mansız eski milli futbolcu olarak Santrafor mevkiinde görev almıştır. Şu an 45 yaşında olan İlhan Mansız 1.84 boyundadır. İlhan Mansız 2002 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'e altın gol atmış olan bir futbolcudur. İlhan Mansız'ın 2002 yılında kaydettiği altın gol, FIFA Dünya Kupası tarihinin de son altın golü olarak kayda geçmiştir. Altın gol uygulaması daha sonraki dönemde FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmamıştır.

İlhan Mansız hangi takımlarda oynadı?

İlhan Mansız kariyeri boyunca 206 lig maçında oynamış, bu lig maçlarında toplam 85 gol kaydetmiştir. İlhan Mansız'ın kariyeri boyunca oynadığı takımlar aşağıda listelenmiştir:

Gençlerbirliği - Süper Lig - 1995/96

Kuşadası Gençlikspor - 2. Lig - 1997/98

Samsunspor - Süper Lig - 1998/99, 1999/00, 2000/01

Beşiktaş - Süper Lig - 2001/02, 2002/03, 2003/04

Vissel Kobe - J1 League - 2004

Hertha Berlin - Bundesliga - 2004/05

MKE Ankaragücü - Süper Lig - 2005/06

İlhan Mansız, Türkiye Milli takımında toplam 21 maçta oynamış ve 7 gol kaydetmiştir.

İlhan Mansız kariyeri

İlhan Mansız Almanya'da dünyaya geldikten sonra 9 yaşındayken memleketi Eskişehir'e döndü. 4 yıl Eskişehir'de kaldıktan sonra tekrar Almanya'ya döndü ve FC Kempten, SV Lenzfried ve FC Augsburg takımlarının altyapılarında futbolculuk kariyerine başladı.

Altyapıda oynarken attığı gollerle dikkat çeken İlhan Mansız, Augsburg takımında oynarken 1993 yılında Almanya Gençler Şampiyonluğu, 1994 yılında Almanya Gençler Kupası'na sahip oldu. Daha sonra 1. FC Köln takımına transfer oldu. İlerleyen dönemde Türkiye'ye dönen İlhan Mansız Gençlerbirliği ile anlaşma imzalayarak Türkiye'deki kariyerine 1995 yılında başlamış oldu.

Türkiye'ye uyum sorunları yaşayan futbolcu Almanya'ya dönme kararı aldı ancak parasal sebeplerden dolayı tekrar Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Türkiye'deki kariyerine bu sefer İkinci Lig takımlarından başlayan İlhan Mansız; Kuşadası Gençlikspor ve Samsunspor'dan başlamak üzere Beşiktaş'a kadar uzanan yükseliş kariyerine adım attı.

Beşiktaş'taki ilk yılı olan 2001-2002 sezonunda yüksek başarılı bir performans sürdürdü ve maçlara ilk 11 olarak girmeye başladı. Sezon boyunca toplam 21 gol kaydeden Mansız, 2001 yılında gol krallığına yükselerek milli takıma girmeye hak kazandı.

3 sezon boyunca Beşiktaş'ta oynadıktan sonra sakatlıklar ve cezalar sonrasında Beşiktaş ile tekrar anlaşma imzalayamayan İlhan Mansız, sonraki dönemde yurt dışına açıldı. Kariyerine Japonya2da devam eden Mansız, 2004 yılında ülkeye uyum sağlayamadığı için takımdan ayrılma kararı aldı.

İlhan Mansız futbolu ne zaman bıraktı?

İlhan Mansız 2006 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda futbola veda etme kararı aldı. Ancak daha sonra 2008 yılında Japonya'da oynanan bir gösteri maçında yer alarak maçta 2 gol kaydetti. Tedavisini Almanya'da sürdüren İlhan Mansız 2009 yılında futbola geri dönme çabasına girdi ve 1860 Münih ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Ancak 1860 Münih takımı hazırlık maçlarında 2 gol kaydeden İlhan Mansız ile anlaşma imzalamadı.

1860 Münih ile anlaşma imzalayamayan İlhan Mansız, 2009 yılının Temmuz ayında futbolculuk kariyerine son vermiştir. İlhan Mansız futbolculuk kariyeri boyunca en yüksek değerini Vissel Kobe'de oynadığı sırada 5 milyon Euro olarak kazanmıştır.

İlhan Mansız'ın başarıları

İlhan Mansız;

2001-2002 sezonunda Beşiktaş'ta oynarken Süper Lig gol kralı oldu.

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile dünya 3.'sü oldu.

2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Beşiktaş'ta oynarken 2 kez lig şampiyonu oldu.