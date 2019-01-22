İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, oğulları Murat Cavcav, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erhan Sözeri, Gençlerbirliği Spor Kulübü eski Başkanı Hasan Şengel, Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Hacettepe Spor Kulübü profesyonel sporcuları ve sevenleri katıldı.

Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Sevenleri, futbolcular herkes burada. Ölümünün ikinci yıldönümü. Duayen başkanımızı, babamızı, her şeyimizi kaybettik. İnşallah bu sezon, sezon sonunda Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkararak, babama en büyük armağanı vermek istiyoruz. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz bu. Bunu da yapmak bizim boynumuzun borcu olsun. Rahat ve huzurlu yatsın. Kulüp ve camia olarak biz bu yola başımızı koyduk. Gençlerbirliği layık olduğu yere gelecektir" dedi.

İlhan Cavcav kimdir?

İlhan Cavcav, 81 yaşında beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Gençlerbirliği Spor Kulübünde 37 yıllık başkanlığı süresince 57 antrenör ile çalışırken, bunlardan 36 ismi görevden almış veya anlaşma imzalamamıştı.