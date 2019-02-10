İlhan Aydın: Puansız döndüğümüz için üzgünüz

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Sorumlusu İlhan Aydın, Balıkesirspor Baltok karşısında aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını aktardı.

Takımın transferin son gününde yapılan takviyelerle bu hale geldiğini dile getiren Aydın, "Artık bu maçı unutup önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanmak zorundayız. Cuma günü oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almak istiyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler ama buradan puansız dönüyoruz. Puansız döndüğümüz için üzgünüz." diye konuştu.