İlhami Şenyurt, 32 yıllık aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı

İstanbul Bölgesi Uluslararası Hakemlerinden İlhami Şenyurt, 32 yıllık aktif hakemlik kariyerini bugün TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe Opet ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesi ile sonlandırdı.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Marmara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı İsmail Ercan, Kocaeli Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Serap Kuka, İstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği adına Ulusal Hakemlerden Recep Karakoç, Fenerbahçe Spor Kulübü adına Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Türk voleybol hakemliğine katkılarından dolayı İlhami Şenyurt’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

İlhami Şenyurt kimdir?

28 Aralık 1966 doğumlu olan İlhami Şenyurt, 1989 yılında hakemliğe başladı. 1998 yılında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da açılan kursu birincilikle tamamlayarak Uluslararası Voleybol Hakemi oldu. Avrupa Kupalarında ellinin üzerinde maçta ülkemizi temsil etti. İngiltere’de Avrupa Kupası maçı yöneten ilk Türk hakemidir. Birçok uluslararası turnuvada ülkemizi temsil eden Şenyurt, son olarak 2019 yılında İspanya’nın Tarragona kentinde organize edilen Akdeniz Oyunları’nda görev yaptı.

İktisat Fakültesi mezunu olan Şenyurt, Marmara Üniversitesi Spor Yönetimi Yüksek Lisans mezunudur. Spor Pazarlaması konusunda “master” derecesine sahip ve evli, bir kız babası olan İlhami Şenyurt’un 6.000 adet civarında spor rozeti koleksiyonu bulunmaktadır.