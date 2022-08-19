Transfer döneminin en ilginç olaylarından biri yaşandı. Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund formaları giyen İspanyol golcü Paco Alcacer'in Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Sharjah'a transferi iki gün içerisinde iptal oldu.

Al Sharjah, 17 Ağustos'ta Paco Alcacer'i Billarreal'den 1 yıllığına kiralandığını açıklamıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.









Sözleşmesi feshedilmişti

Bu gelişme dünya basınında konuşulmaya başlandıktan sonra bir haber de Villarreal'den geldi. La Liga ekibi, Paco Alcacer'in 2025 yılına kadar bulunan sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 9 milyon euro piyasa değeri bulunan, kulüplerde çıktığı 359 maçta 124 gol atıp 42 asist yapan Paco Alcacer kulüpsüz kaldı.

Kriz sona erdi

Villarreal'in sözleşmesini feshetmesiyle bir anda kulüpsüz kalan Alcacer'in 2025 yılına kadar Al Sharjah'a imza attığı açıklandı ve kriz sona erdi.

28 yaşındaki İspanyol golcü kariyerinde toplam 359 maça çıktı ve 124 gol atıp, 42 asistlik performansa imza attı. Transfermarkt'ın verilerine göre Paco Alcacer'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro gözükmekte. Tecrübeli futbolcu 19 kez de İspanya Milli Takım formasını giydi ve 12 gol attı.







