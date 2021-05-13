İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası’nda yarışamayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Kadınlar Kupası İtalya yarışı öncesi sporcumuz İlayda Yağmur Yılmaz’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Avrupa Kupası’na iyi hazırlanan sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda başlandı. Kadın sporcumuz maalesef İtalya’ya gidemeyecek." ifadeleri kullanıldı.