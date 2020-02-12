Antalya Rixos Downtown otelde gerçekleştirilen İl Temsilcileri Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser’in açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantının ilk gününde; TBF Altyapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter alt yapı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından, TBF Bilgi İşlem Müdürü Şükür Muhacir, Bilgi İşlem Yönetmeni Özgür Hocaoğlu ve Altyapı Sorumlusu Cenk Diril, Basketbol Yönetim Sistemi’nin kullanımı ile ilgili temsilcilere bilgiler verdi. Ankara Spor Salonu Yönetmeni Erdem Efe de TBF Salon Yönetim Sistemini değerlendirdi.

İl Temsilcileri Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısının ikinci gününde; Sicil Lisans Müdürü Erinç Toklucu ve Sicil Lisans Sorumlusu Murat Karaçeper sicil lisans işlemlerini, Basketbol Geliştirme Direktörlüğü Yetkilisi Gülsüm Demir TBF Akademi’yi ve TBF Disiplin Kurulu Başkanı Can Yalçınkaya da yeni ceza yönetmenliğini anlattı. İkinci günün son konuşmacıları, basketbol yazarı Gökhan Türe, Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı ve Fanatik Gazetesi Basketbol Yazarı Gökhan German’ın basketbol sohbetleri ile son buldu.

İl Temsilcileri Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser’in “Haydi Sahaya” ve “Kızılay” projeleri ile antrenör alanındaki gelişmeleri aktarmasıyla tamamlandı.