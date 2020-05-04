İl takımlarından mesaj var!

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı 2. ve 3. Lig takımlarıyla görüştü, önerileri dinledi. Bölgesel Amatör Lig takımları ise kendi aralarında bir taslak hazırladı. Adıyaman 1954 Başkanı Sait Aybak, ligin kaderi ile ilgili önerilerini işte bu sözlerle açıkladı: “Amatör liglerin statüsü, oyucu profili, saha/tesis gibi durumlar göz önüne alındığında amatör liglerin devam ettirilebilmesi çok da sağlıklı gözükmemektedir. Bölgesel Amatör Lig gruplarındaki şampiyonluğu veya küme düşmeyi ilgilendiren müsabakalarda rakip takımların herhangi bir iddiası bulunmaması durumlarında; sahaya çıkmama, sahaya eksik sporcu veya antrenmansız sporcularla çıkma gibi ihtimaller göz önüne alındığında hakkaniyetli bir sonuç çıkmayacağı öngörülebilmektedir.”

‘Devamı mümkün değil’

“Yüksek bütçeli bir lig olan Bölgesel Amatör Lig’de, kulüp ile sporcular arasında yapılmış hukuki geçerliliği bulunan bir sözleşme olmadığından; sporcuların geri döndürülemesi, sporculara uygulanabilecek herhangi bir yaptırımın olmaması, sporcuların hastalık ve sakatlıkla ilgili olarak psikolojik yönden isteksiz olmaları gibi durumlar göz önüne alındığında liglerin devam etmesi mümkün değil.”

‘Şehir takımları bekliyor’

“Gruplarında lider olarak bulunan 4 takım ile zirveyle 3 puan aralığında yer alarak şampiyonluk iddiası bulunan 7 takımın il merkezlerinde profesyonel takımı bulunmamaktadır. Zirve mücadelesi veren 20 takımın 11’i bu durumdadır. İllerinde profesyonel takım bulunmayan bu ekipler; Mardin Büyükşehir belediye Başakspor, İçel İdmanyurdu, Kırıkkale, Yalovaspor, Adıyaman 1954, Edirnespor, Isparta 32 Spor, Karaman Belediyespor, Kütahyaspor, Siirt İl Özel İdare ve Tekirdağspor’dur.”

‘Grup sayısı artar’

“İçerisinde bulunduğumuz, mücbir sebep olarak görülmesi gereken bu süreçte; 3. Lige yükselmek için profesyonel takımları olmayan illere tanınan haklar çerçevesinde değerlendirilebilecek bir durum karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, yarışta bulunan 20 takımın 3. Lig’e yükseltilmesi önerilmektedir. Süreç, 3. Lig’de grup sayısının üçten dörde çıkartılması ile dizayn edilebilecektir.”