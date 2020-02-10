İkinci yarıların Aslan'ı Feghouli

Feghouli şova başladı... İlk yarısını kötü geçirdiği geçen sezonun ikinci devresinde 8 gol, 6 asistlik katkısıyla şampiyonluğu getiren Cezayirli oyuncu, bu sezon da ikinci yarı performansıyla parmak ısırtıyor.

10 Şubat 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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İkinci yarıların Aslan'ı Feghouli

Feghouli şampiyonluk modunu açtı. Sezonun ilk yarısında performansıyla hayal kırıklığı yaratıp sadece 2 gol atabilen Cezayirli yıldız, ikinci devreye ise güzel bir giriş yaptı. Deneyimli oyuncu Afrika Şampiyonu olan Cezayir Milli Takımı’nda forma giydiği için sezon öncesi takımla çalışma şansı bulamamıştı. Devre arası kampını çok iyi geçiren Feghouli, takımı adına fark yaratıyor, geçen sezonun ikinci bölümündeki görüntüsünden kesitler sunuyor. Geçen hafta Kayserispor filelerini iki kez havalandıran Feghouli, dün de ilk golde vuruşu yapan isimdi. Başarılı kanat, golün dışında da çok etkili oynadı. 30 yaşındaki yıldız, geçen sezon da ilk yarıda sadece 1 gol atabilmiş, ikinci devrede 8 gol, 6 asistlik katkısıyla şampiyonluğu getiren kilit isimlerden biri olmuştu

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