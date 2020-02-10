Feghouli şampiyonluk modunu açtı. Sezonun ilk yarısında performansıyla hayal kırıklığı yaratıp sadece 2 gol atabilen Cezayirli yıldız, ikinci devreye ise güzel bir giriş yaptı. Deneyimli oyuncu Afrika Şampiyonu olan Cezayir Milli Takımı’nda forma giydiği için sezon öncesi takımla çalışma şansı bulamamıştı. Devre arası kampını çok iyi geçiren Feghouli, takımı adına fark yaratıyor, geçen sezonun ikinci bölümündeki görüntüsünden kesitler sunuyor. Geçen hafta Kayserispor filelerini iki kez havalandıran Feghouli, dün de ilk golde vuruşu yapan isimdi. Başarılı kanat, golün dışında da çok etkili oynadı. 30 yaşındaki yıldız, geçen sezon da ilk yarıda sadece 1 gol atabilmiş, ikinci devrede 8 gol, 6 asistlik katkısıyla şampiyonluğu getiren kilit isimlerden biri olmuştu