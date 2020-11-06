İkinci FIBA Espor Turnuvası’nda Türkiye de mücadele edecek

İkinci FIBA Espor Açık II, 6 konferansta 3 hafta sonunda gerçekleşecek. Haziran ayında 3 gün boyunca gerçekleşen ilk turnuvada 17 milli takım yer almıştı. İlk turnuvanın başarısının ardından yerel federasyon üyelerinden talep alan FIBA, ikinci turnuvanın FIBA bölgeleri arasında düzenleneceğini ve toplamda 6 gün süreceğini duyurdu.

Turnuvada her takım beşi sahada ve iki yedek oyuncu olmak üzere kadrosunda toplam yedi oyuncu bulundurabilecek. Maçlar, Pro-AM modu kullanılarak çevrimiçi olarak ve oyuncu avatarlarının, üniformaların ve arena tasarımlarının tamamen özelleştirilmesini sağlayan NBA 2K21 üzerinden oynanacak.

Konferanslar, coğrafi koşullara ve sunucu dağılımlarına göre oluşturulmuş olup, takımlar; Afrika, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya konferanslarına bölünecek.

Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya konferansları maçları 14-15 Kasım, Avrupa konferansı ise maçlarını 12-13 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kuzey ve Orta Amerika ile Güney Amerika konferansları 19-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. FIBA Espor Açık II’de finaller tüm konferanslarda en iyi üç maç formatında gerçekleşecek. Türkiye’nin yer aldığı Avrupa konferansında toplamda 18 takım mücadele edecek.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, “İlk FIBA Espor Açık turnuvası, önemli bir dönüm noktasıydı. Ulusal federasyonlarımızın artan ilgisi, FIBA'nın esporu daha da geliştirmesi için ekstra motivasyon sağlıyor ve bu ikinci turnuva için çok heyecanlıyız” dedi.

Gerçekleşen ilk FIBA Espor Açık turnuvasında olduğu gibi, bu turnuvanın içerikleri de Letonya’nın başkenti Riga'da bulunan yeni FIBA espor stüdyolarında üretilecek ve günde en fazla 12 maç yayını dahil olmak üzere, toplamda 54 saatlik yayın gerçekleşecek. Tüm maçlar FIBA’nın Facebook, Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak, İngilizce anlatımla sunulacak.