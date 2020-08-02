Ense kalınlığı olarak da bilinen bu muayene gebelik döneminde meydana gelebilecek problemlere karşı önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı uzman doktor kontrolü altında belli başlı testler ile beraber, yapılan teşhis üzerinden tedavi yöntemleri ele alınır.

İkili tarama testi nedir?

Gebeliğin 11 ile 14 haftaları arasında meydana gelebilecek olası Down sendromu ve benzeri hastalıkların tespiti için yapılan testlere ikili tarama testi denmektedir. Özellikle bebeğin cilt ile cilt altı aralığında bulunan sıvı ultrason ile ölçülür. Bu ölçüm neticesinde ortaya çıkan sonuç ile beraber hastalığa göre tedavi uygulanmaktadır.

İkili tarama testi neden yapılır?

Gebelik döneminde anne karnında bebeklerde meydana gelebilecek Down sendromu riskini anlamak amaçlı ikili tarama testi yapılmaktadır. Özellikle bebeğin ense bölümünden alınan sıvı ile beraber yapısal ya da kromozomal bozukluk olup olmadığına dair sonuçlar ortaya çıkarılmaktadır. Bu durum aynı zamanda bebeğin cilt ve cilt altı aralığı kapsamında da gerçekleştirilmektedir. Bu sıvı her bebekte oransal açıdan farklılık gösterir.

İkili tarama testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

İkili tarama testi sonuçları süresi yapılacak testin laboratuvar ortamına, doktora ve ayrıca gebelik dönemine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda bebeğin ense bölümünden alınacak sıvıya bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. Genelde en fazla birkaç gün içerisinde sonuçları ortaya çıkan bir testtir.

İkili tarama testi aç karnına mı yapılır?

İkili tarama testi konusunda herhangi bir hazırlığa gerek yoktur. 11. ila 14. hafta içerisinde gebelik dönemi için bu test gün içerisinde yapılabilmektedir. Bu konuda kişinin aç ya da tok olması ikili tarama testinin sonuçlarını herhangi bir şekilde etkilemez. Burada önemli olan gebelik dönemi için verilmiş süreç içerisinde bu testin uzman doktor kontrolü altında gerçekleşmesidir.