İki uzatmalı maçta zafer Atlanta'nın
NBA'de oynanan Atlanta Hawks-San Antonio Spurs maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki uzatmaya giden maçya Atlanta rakibini 134-129 mağlup etti.Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, 28 sayıyla takınını galibiyetinde önemli rol oynadı.
Atlanta Hawks normal süresi berabere biten ve iki kez uzatmaya gidilen karşılaşmada San Antonio Spurs’ü 134-129’luk skorla yenmeyi başardı.
Hawks’ta Clint Capela, Bogdan Bogdanovic ve Trae Young 28’er sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdi.
Sahasında mağlup olan Spurs’te DeMar DeRozan 36 sayı ile takımını uzun süre ayakta tutmayı başardı ama galibiyet için bu performansı yeterli olmadı.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115
Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101