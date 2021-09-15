İki maçta toplam 21 gol! Ampute Futbol Milli Takımı'ndan gövde gösterisi!
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 mağlup etti. İlk maçında da Gürcistan'ı 10-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı, 6 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na 10'lık Gürcistan galibiyetiyle başlayan Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yla karşılaştı. Garbarnia Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 11-0 kazanan milliler, çeyrek final biletini kaptı.
Milli Takımımıza çeyrek finali getiren golleri; Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (kendi kalesine) kaydetti.
İlk maçta da Gürcistan'ı 10-0 yenen Ay-Yıldızlılar, iki maçta rakip filelere 21 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.
Milliler, çeyrek finalde 17 Eylül Cuma günü C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.