İki maçta rakiplerine 15 gol attı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - KADINLAR 2. Lig'de mücadele eden 1207 Antalyaspor, Trabzon İdman Ocağı'nı 8-0, Osmaniye Kadın Spor maçını da 7-0 yenerek oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerine 15 gol attı. Bu hafta oynayacağı Dudullu maçını da kazanmayı hedeflediklerin belirten kulüp başkanı Süleyman Türk, maddi, manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kadınlar 2. Lig ekiplerinden 1207 Antalyaspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Kadın Spor'u 16, 36 ve 70'inci dakikada Öznur Taş, 45'inci dakikada Sabahat Yavuz'un penaltıdan, 62'nci dakikada Arzu Akkanat, 65'inci dakikada Ayşenur Duran penaltıdan ve 80'inci dakikada Esra Manya'nın gölüyle 7-0 yendi. Ligin 5'inci haftasında rakibi karşısında farklı galibiyetin keyfini yaşayan 1207 Antalyaspor, puanını 12'ye yükseltti.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

1207 Antalyaspor, ligin 8'inci haftasında pazar günü sahasında Dudullu ile oynayacak. Antalya ekibi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kulüp başkanı Süleyman Türk, "Ligde Antalya'mızı en iyi temsil etmek istiyoruz. Ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçlarla ilgili destek hiçbir yerden almadan yolumuza başarıyla devam ediyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Galibiyetlerimiz devam etmeyi istiyoruz" dedi.

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