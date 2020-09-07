İki maç 25 oyuncu tek puan

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçındaki kadroyu büyük ölçüde değiştireceğini söylemişti. Deneyimli teknik adamın, yeni isimlere şans verdiği Macar karşılaşmasına göre yine de iskeleti çok bozması beklenmiyordu. Ancak Güneş, galibiyet hedefiyle çıkılması düşünülen karşılaşmada takımı tamamen değiştirdi. Sivas’taki mücadeleden sadece Çağlar Söyüncü vardı. Sırbistan’a karşı sahaya çıkan ekipte Çağlar dışında tüm oyuncular değişti.

Değişim sonuç getirmedi

Kalede Uğurcan’ın yerine Mert Günok’a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım’a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman’a, ileri uçta ise Enes Ünal’a şans tanıdı. Oyuna sonradan girenlerle birlikte iki maçta 25 oyuncuya şans veren deneyimli teknik adam sonuç açısından ise beklediğini alamadı. Milliler, 40 dakika 10 kişi kalan Sırplar’ı devirmeyi başaramadı.