İki İtalyan yüzücü uçak kazasında öldü

İtalya Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, iki genç yüzücünün bulunduğu tek motorlu küçük uçağın Avezzano kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Pilot lisanslarına sahip olduğu kaydedilen 22 yaşındaki Lombini ve 23 yaşındaki Rossetti’nin kazadan sağ kurtulamadığı ifade edildi. İki sporcu da İtalya’yı 200 ve 400m serbestte Avrupa Şampiyonası kulvarında temsil etmişti. Bu arada Türkiye Yüzme Federasyonu, uçak kazası sonucu hayatını kaybeden iki İtalyan sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı.