İki golde de sol ayak damgası

Hem Başakşehir hem de Galatasaray’ın gollerinde solaklar sahnedeydi. Başakşehir’de solak İrfan Can’ın asistinde Aleksic topu ağlara gönderdi. Cim Bom’da ise sol ayaklı Sarracchi pası verdi, bir diğer solak Emre Akbaba’ya topu ağlara göndermek kaldı. Her iki takım da galibiyet için her şeyi yaptı fakat sahada kazanan çıkmadı.