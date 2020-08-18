İki farklı kafa

Tuchel, Fransa Ligue 1’de çok zorlanmadan lig şampiyonu olacaklarını hesaba katarak, taktiksel büyük planını sezon başından itibaren Şampiyonlar Ligi hedefine göre biçimlendirdi. Belki Mbappe’nin yarım saatlikten daha fazla fizik kondisyonu olsa Atalanta maçının kaderi son dakikalara kalmazdı. Gasperini gibi bir hocayı yenmek Tuchel’e ekstra değer kattı ama pahalı ve geniş kadrosuyla PSG, Leipzig’e elenirse, Tuchel yine eleştiri oklarının hedefinde olabilir. Navas'ın yerine kalede Rico'nun oynayacak olması soru işareti. Verratti, pazar günkü idmana çıkabildi lakin bu kez de Gueye sakatlandı.

Upamecano süperstarları engellerse...

Leipzig cephesinde ise Nagelsmann’ın kafası rahat. 33 yaşındaki teknik direktör, Leipzig yönetimi, Keita ve Werner gibi iki yıldızını satmasına rağmen bir kez daha sezon ve maç içinde farklı dizilişlerde etkili olabilen taktiksel açıdan esnek bir takım kurmayı başardı. Özellikle stoper Upamecano çok iyi bir sezon geçiriyor. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul edilmesi adına Mbappe ve Neymar’ın ani içeriye dönüşlerine de set çekmeyi başarırsa, Leipzig’in finale kalma şansı olabilir.