Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrasında İngiltere Premier lig’de sezon 26 temmuz’da tamamlandı. ancak 48 günlük tatil ada’da sona erdi. Premier lig bugün D-Smart ekranlarından futbolseverle buluşacak. İlk haftanın en dikkat çeken kapışmalarından birinden Jürgen Kloop yönetiminde son şampiyon Liverpool ile 16 yıllık aranın ardından Marcelo Bielsa önderliğinde Premier Lig’e yükselen Leeds United kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta’nın Arsenal’i, Fulham deplasmanına konuk olacak.

Çağlar yarın sahada

Günün diğer maçlarında ise Crystal Palace-Southampton, West Ham-Newcastle maçları oynanacak. Öte yandan Ada’da yılın savunmacısı seçilen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City de yarın sahne alacak. Leicester, Beşiktaş ’ın eski hocası Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich deplasmanına çıkacak.

Bizim çocuklar sahne alıyor

İspanya La Liga da bugün başlayacak. İlk hafta karşılaşmasında Eibar ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Celta Vigo’da, yükselen performansı ile milli futbolcumuz Emre Mor’un ilk 11’de başlaması bekleniyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu da kadroda olacak.





La Liga'da ilk haftanın program

Bugün:

17.00: Eibar-Celta Vigo Spor Smart

19.30: Granada-A.Bilbao Spor Smart

22.00: Cadiz-Osasuna Spor Smart

Yarın:

15.00: Deportivo-R.Betis Spor Smart

17.00: Valladolid-R.Sociedad Spor Smart

19.30: Villarreal-Huesca Spor Smart

22.00: Valencia-Levante Spor Smart

(Not: Barcelona, R. Madrid ve A. Madrid, sezon öncesinde UEFA Ligleri'nde mücadele ettiği için maçları ileri bir tarihte oynanacak.)

Premier Lig’de ilk haftanın programı

Bugün:

14.30: Fulham-Arsenal S Sport

17.00: C. Palace-Southampton S Sport

19.30: Liverpool-leeds United S Sport

22.00: West Ham-Newcastle S Sport

Yarın:

16.00: West Bromwich-Leicester

18.30: Tottenham-Everton S Sport

Pazartesi:

20.00: Sheffield-Wolves S Sport Plus

22.15: Brighton-Chelsea S Sport Plus

(not: M. United ve M. City, sezon öncesinde UEFA Ligleri'nde mücadele ettiği için maçları ileri bir tarihte oynanacak.)