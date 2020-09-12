İki dev lig D-Smart'ta
Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da yeni sezon heyecanı bugün D-Smart ekranlarında yaşanacak. Ada’da günün en dikkat çeken maçında son şampiyon Liverpool ile 16 yıl aradan sonra Premier Lig’e yükselen Leeds kapışacak
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrasında İngiltere Premier lig’de sezon 26 temmuz’da tamamlandı. ancak 48 günlük tatil ada’da sona erdi. Premier lig bugün D-Smart ekranlarından futbolseverle buluşacak. İlk haftanın en dikkat çeken kapışmalarından birinden Jürgen Kloop yönetiminde son şampiyon Liverpool ile 16 yıllık aranın ardından Marcelo Bielsa önderliğinde Premier Lig’e yükselen Leeds United kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta’nın Arsenal’i, Fulham deplasmanına konuk olacak.
Çağlar yarın sahada
Günün diğer maçlarında ise Crystal Palace-Southampton, West Ham-Newcastle maçları oynanacak. Öte yandan Ada’da yılın savunmacısı seçilen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City de yarın sahne alacak. Leicester, Beşiktaş ’ın eski hocası Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich deplasmanına çıkacak.
Bizim çocuklar sahne alıyor
İspanya La Liga da bugün başlayacak. İlk hafta karşılaşmasında Eibar ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Celta Vigo’da, yükselen performansı ile milli futbolcumuz Emre Mor’un ilk 11’de başlaması bekleniyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu da kadroda olacak.
La Liga'da ilk haftanın program
Bugün:
17.00: Eibar-Celta Vigo Spor Smart
19.30: Granada-A.Bilbao Spor Smart
22.00: Cadiz-Osasuna Spor Smart
Yarın:
15.00: Deportivo-R.Betis Spor Smart
17.00: Valladolid-R.Sociedad Spor Smart
19.30: Villarreal-Huesca Spor Smart
22.00: Valencia-Levante Spor Smart
(Not: Barcelona, R. Madrid ve A. Madrid, sezon öncesinde UEFA Ligleri'nde mücadele ettiği için maçları ileri bir tarihte oynanacak.)
Premier Lig’de ilk haftanın programı
Bugün:
14.30: Fulham-Arsenal S Sport
17.00: C. Palace-Southampton S Sport
19.30: Liverpool-leeds United S Sport
22.00: West Ham-Newcastle S Sport
Yarın:
16.00: West Bromwich-Leicester
18.30: Tottenham-Everton S Sport
Pazartesi:
20.00: Sheffield-Wolves S Sport Plus
22.15: Brighton-Chelsea S Sport Plus
(not: M. United ve M. City, sezon öncesinde UEFA Ligleri'nde mücadele ettiği için maçları ileri bir tarihte oynanacak.)