Hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçında, mücadelenin başlama düdüğünün ardından saygı duruşuyla anıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar'da yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı unutulmadı. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın başlama düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları, gerekli izinlerin alınamamasından ötürü karşılaşma öncesinde anlaşarak ilk dakikada topa dokunmadı. Futbolcuların bu hareketi ise taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Her iki takım oyuncuları, iki MKE Ankaragücü taraftarını saygıyla andıktan sonra mücadeleye başladı. Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası tribününde "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)